Con Perroni si ride sulla fine del mondo

’La fine del mondo’ è lo show di Andrea Perroni, che torna in scena dopo una pausa di quasi due anni. Lo spettacolo, prodotto da Sbam Produzioni srl di Agostino Greco e Maximo Event di Nicolò Innocenzii, con le musiche di Carlo Alberto D’Alatri, è stasera alle 21 al Teatro Dehon.

Perroni, perché questo titolo? "L’idea iniziale era quella di un’accezione positiva. Poi ci siamo accorti che il mondo non gode proprio di ottima salute, quindi ’la fine del mondo’ è anche in senso letterale. Il mio obiettivo è far ridere la gente ed esorcizzare le paure".

Uno spettacolo comico che fa riflettere? "Credo che il ruolo di un comico sia proprio questo: far ridere, ma anche mantenere un impegno sociale. La comicità ha sempre avuto questa funzione, fin da quando i buffoni facevano cadere i regni".

A che cosa si è ispirato? "L’idea dello spettacolo è nata leggendo una ricerca scientifica, perché sono un grande appassionato di medicina. Secondo alcuni studi, dopo l’ultimo battito cardiaco, il cervello continua a percepire ciò che accade per alcuni minuti. E, in un certo senso, è quello che sta vivendo l’umanità: il mondo sta finendo, ma noi continuiamo come se nulla fosse".

Il tour riparte da Bologna. Che rapporto ha con la città? "Quando sono a Bologna, anche solo per 24 ore, scrivo il doppio del solito! È una città con un fermento artistico incredibile, ma on sfrutta a pieno le sue possibilità. Sono molto affezionato alla città, e ho anche tanti amici qui".

Alice Pavarotti