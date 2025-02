"Con Pirandello iniziano gli anti eroi"

Per Geppy Gleijeses è "gioia profondissima" il teatro. "Ma bisogna rispettarlo. Rispettare la sua funzione, la sua qualità, la sua essenza". È anche per questo che ne ‘Il fu Mattia Pascal’, al Duse con la regia di Marco Tullio Giordana, ci sono 12 attori e sei tecnici, "una meravigliosa compagnia", assieme a lui che, ultimo allievo di De Filippo, è anche "l’ultimo vero capocomico rimasto".

A firmare l’adattamento del romanzo di Luigi Pirandello - protagonista il grottesco antieroe, creduto e poi fintosi morto - sono gli stessi Gleijeses e Giordana. Nel cast anche Marilù Prati che interpreta i personaggi della Vedova Pescatore e di Silvia Caporale. Lo spettacolo va in scena da stasera a domenica.

Gleijeses, perché dice di essere l’ultimo capocomico?

"Sono tanti, al giorno d’oggi, gli spettacoli che vengono prodotti da chi si occupa esclusivamente di produzione. Molto spesso mandano in giro l’attore monologante, senza nessun allestimento scenico, che prende 15mila euro e pensano di arricchirsi. Ma il teatro non è fatto per arricchirsi. Il teatro è fatica, lacrime, sangue e gioia".

È pessimista riguardo al futuro del teatro?

"Assolutamente no. La gente va a teatro con grande gioia, ma ci vorrebbe un’etica diversa nell’affrontarlo".

A cosa si riferisce?

"Nel repertorio dei grandi teatri nazionali, per esempio, il nostro Novecento dov’è? Gustav Mahler diceva che la tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Ecco, dobbiamo mantenere la fiamma accesa. Il pubblico ha bisogno delle grandi storie a cui appassionarsi, ‘Il fu Mattia Pascal’ è una di queste".

In che modo lei e Giordana siete intervenuti sul testo?

"Abbiamo realizzato una riduzione del romanzo, ma le parole sono di Pirandello. Nel nostro adattamento, il doppio, colui che legge le parti descrittive del romanzo, è Don Eligio, il bibliotecario di Boccamazza, non lo stesso Mattia Pascal. Ci sono tutte le caratteristiche salienti del romanzo. Mattia non ha la barbaccia rossa o l’occhio strabico, ma le passioni, le sofferenze, la gioia e i dolori sono gli stessi".

Giordana ha detto che è stato lei a proporre questo testo…

"Sì. Qualcuno lo ha definito anche teatro dell’assurdo. In parte è vero ma, soprattutto, c’è l’umorismo. Non a caso i De Filippo definirono la loro compagnia ‘del teatro umoristico’, che non significa che l’opera debba far ridere. L’umore lascia delle tracce sull’anima che, invece, fanno pensare. Inoltre, ’Il fu Mattia Pascal’ rappresenta l’inizio della stagione degli antieroi, la fine dell’eroe romantico schilleriano e manzoniano. Dopo Mattia Pascal, nel 1923, arrivarono ‘La coscienza di Zeno’, ‘L’uomo senza qualità’ di Robert Musil e, nel 1932, ‘Il viaggio al termine della notte’ di Louis-Ferdinand Céline. Sono tutti epigoni".

Come viene reso sul palco?

"Rappresentiamo tutto di quell’epoca, anche i costumi. Sembra un grande film. Le scene sono proiettate su due file di tulle a strisce, dalle quali noi attori entriamo e usciamo. Mantenendo fortunatamente intatta la dinamica teatrale, che a mio avviso è più forte di quella filmica".