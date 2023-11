Con pistola e mascherina rapina la farmacia

Mascherina, basco e pistola in mano. Queste le caratteristiche del rapinatore che, venerdì sera, ha messo a segno un colpo alla farmacia San Domenico, in via Garibaldi. Erano le 19,20. La farmacia era ancora in servizio, ma non c’erano clienti all’interno. La farmacista stava sistemando alcuni medicinali dietro al bancone quando il soggetto è entrato col volto travisato da una mascherina. Pochi secondi e l’uomo, fulmineo, era già dietro al bancone, con fare minaccioso. "In mano aveva una pistola, ma sembrava finta, mi ha detto la mia collega – racconta il titolare della farmacia, che al momento dei fatti non era presente –. Ha iniziato a urlare di consegnargli tutti i soldi, ma la farmacista con sangue freddo nonostante la paura si è opposta". L’uomo, a quel punto, stando a quanto ricostruito, indispettito dall’atteggiamento della donna, ha puntato la pistola a terra e ha esploso un colpo verso il pavimento: "Non c’è traccia di proiettili, quindi crediamo fosse davvero una scacciacani – prosegue il titolare della San Domenico –. Certo è, però, che il boato dell’esplosione è stato fortissimo, tanto da allarmare anche alcuni passanti".

La dipendente a quel punto gli ha lasciato prelevare il fondocassa, preoccupata per la propria incolumità. Il rapinatore, con circa cinquecento euro di bottino in tasca, è poi uscito dalla farmacia e si è dileguato fuggendo tra le vie limitrofe. Sul posto, poco dopo, sono intervenute alcune volanti inviate dalla polizia, allertata dalla vittima; gli agenti hanno raccolto la denuncia dei proprietari e la testimonianza della donna. Entro domani saranno anche visionate le riprese delle videocamere interne alla San Domenico, ma per ora la caccia all’uomo è aperta: pare, infatti, non sia stato ancora identificato.

Sono giornate difficili, le ultime, per quel quadrivio del centro storico: solo due mattine fa, infatti, due persone, un uomo e una donna, mentre erano a spasso con i propri cani, sono stati aggrediti e rincorsi da uno straniero ubriaco dileguatosi anche in quel caso prima dell’arrivo della polizia.

Zoe Pederzini