Con Poirot il cinema è giallo

Il cinema in città non manca mai di appassionare. Al Bellinzona il colore dominante di questa fine di settembre è il ’giallo’. Da oggi arriva ’Assassinio a Venezia’, il nuovo film di Kenneth Branagh (ore 21 in versione originale) che torna a vestire i panni dell’investigatore Poirot creato da Agatha Christie. Il film da domani a mercoledì sarà poi proiettato nella versione italiana. Dal 17 al 21 settembre tutti film sono a 3,50 euro.