Con quel prezioso mantello papale cambia la visione della nostra arte

di Nicoletta Barberini Mengoli

Uno dei tesori più preziosi e raffinati che il Museo Medievale conserva è il piviale (paramento liturgico) di manifattura inglese della fine del XIII secolo-inizi XIV. Capolavoro assoluto denominato opus anglicanum, frutto di una tecnica applicata con ricchi e complessi ricami che, a partire dal XIII secolo, conosce una grande fortuna e dall’Inghilterra si diffonde in tutta Europa. Focus di questo splendido piviale è il volume in lingua inglese, il primo che tratta questo argomento, curato da Michael A. Michael che ha ricostruito, attraverso meticolose ricerche, il contesto culturale in cui è stato realizzato il paramento. Il libro, uscito nel 2022, ’The Bologna Cope: Patronage, Iconography, History,and Conservation’ presentato al Medievale alla presenza del direttore Massimo Medica e dell’autore, delinea come lo splendido mantello processionale unisca due momenti dell’evoluzione del ricamo con la tecnica denominata ’pittura ad ago’ che si fondono pienamente in antiche geometrie per le incorniciature stellari che circoscrivono le teste dei Santi e uno stile più maturo nelle architetture.

"Il volume – spiega Medica – contiene anche gli esiti delle più recenti ricerche condotte dallo staff del Museo tra i quali Silvia Battistini, Giancarlo Benevolo, Franco Faranda, e dagli studiosi nel campo dei tessuti e della produzione di paramenti liturgici medievali. Il meticoloso restauro conservativo è di Manuela Farinelli". Nuove datazioni indicano che il prezioso vestimento appartenne al pontefice Benedetto XI, domenicano che lo offrì ai confratelli della chiesa di San Domenico di Bologna durante il suo breve pontificato. Come risulta per altri piviali, è possibile che anche questo fosse stato donato al Papa dal re di Inghilterra Edoardo I, a titolo di ringraziamento per i servigi che aveva svolto.

"L’iconografia e lo stile dei piviali – precisa Michael – hanno ispirato fuori dall’Inghilterra altri artisti: infatti proprio questi paramenti si ritengono i conduttori e i portatori della cultura artistica inglese in Europa. Erano fonte preziosa di scambio tra re e pontefici, regali diplomatici di altissimo livello". Il nostro piviale venne esposto nel 2016 nella grande mostra di South Kensington accanto alla collezione permanente del museo londinese, la più ampia al mondo di materiali tessili realizzati con questa tecnica; ha infatti eccezionalmente riunito una selezione di questi capolavori del ricamo medievale inglese provenienti da tutta Europa. Il piviale di Bologna accoglieva, con la sua spettacolarità, i visitatori.