Con ’Raffaella!’ il musical omaggia la Carrà

Un omaggio alla più amata d’Italia: Raffella Carrà. Torna in scena stasera alle 21 al teatro Duse di via Cartoleria ’Raffaella!’, spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e amati della grande soubrette. Un tributo alla donna e artista indimenticabile che è stata un’icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. A indossare il caschetto biondo sarà, ancora una volta, Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili del musical italiano, che darà corpo e voce al mito Carrà, accompagnata da 6 ballerini e performer e da una band di 5 musicisti, con la regia di Gabriele Colferai.