Con Schlein la Festa dell’Unità entra nel vivo

È in arrivo, domani sera, uno degli ospiti più attesi previsti dal programma della Festa dell’Unità: Elly Schlein. La segretaria del Pd è attesa nella sala centrale Giacomo Matteotti, alle 21. Argomento del dibattito con Schlein la questione cruciale per la sinistra italiana: ’Costruiamo l’alternativa per l’Italia’ con il grande tema del campo largo.

Tanti appuntamenti anche oggi, al Parco Nord, alle 19, in sala Giacomo Venturi, con l’iniziativa ’Proteggere la Garisenda’ con Simone Borsari, Anna Lisa Boni, Raffaela Bruni, modera Pietro Aceto.

Alle 21 sempre in sala Venturi, ’Pillole di sanità digitale: virtual clinic fascicolo sanitario elettronico’, con Gastone Castellani, Pietro Giurdanella, Francesca Quagliano, Mauro Moruzzi, Luca Rizzo Nervo, Michele Migliori. Modera: Carmine d’Angeli. In sala Sofia Stefani alle 21 si parla di ’Diritto al cibo: la nuova Food Policy nella città metropolitana di Bologna’, con Daniele Ara, Andrea Segrè, Franco Cima, Giovanni Melli, Giancarlo Funaioli, Sara Accorsi, modera Antonella di Pietro. In Libreria alle 21 la presentazione del libro ’Bike Coaching. Percorsi in bici fuori e dentro di te’ di Sara Poluzzi e Roberto Tomesani.

Star della Festa, il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, presente in tre occasioni: il 12, il 16 (con Irene Priolo) e per la chiusura, il 22.

De Pascale sarà anche in città mercoledì 4 settembre per la tappa bolognese del suo tour dedicato al tema chiave della campagna elettorale: la sanità. All’evento, oltre al candidato per il post-Bonaccini, il sindaco Matteo Lepore e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini.