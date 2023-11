Con un euro vince un milione: caccia al fortunato del Navile

Bologna, 24 novembre 2023 - Da due settimane un bolognese è diventato molto ricco: e probabilmente cammina a dieci centimetri da terra e con un sorriso stampato in faccia: gli (o le) sono bastati un euro e un pizzico di fortuna (ha indovinato 5 numeri su 55) per intascarsi un milione.

Il neo Paperone deve ringraziare Milionday e l'idea di entrare nella tabaccheria di Barbara Baldi e Vincenzo Mazzitelli, in via dell'Arcoveggio 45/b.

Come sempre accade in questi casi, il nome del vincitore è rimasto top secret. La speranza dei proprietari, non certo difficile da sottoscrivere, è che il milionario non tenga per sè tutto il malloppo ma, dice Barbara Baldi, "ne dia una parte in beneficenza".