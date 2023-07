Con Vasco per rivivere il maxi concerto

Un appuntamento speciale, quello di stasera alle 21.45 in Piazza Maggiore, dove ’Sotto le stelle del cinema’ propone il film ’Vasco–Live Roma Circo Massimo’, presentato dal produttore Maurizio Vassallo e dal regista Pepsy Romanoff, che spiega: "È il racconto dei due concerti che Vasco Rossi ha tenuto al Circo Massimo l’11 e il 12 giugno 2022, dopo il lungo stop per la pandemia. Due serate a cui hanno preso parte 140mila spettatori e durante le quali Vasco ha proposto brani dall’ultimo album Siamo qui a classici come Sally, Vita spericolata o Albachiara. Il film è il live girato in piena tecnica digital-cinema, come un’intera scena che dura due ore e mezza, senza mai staccare, e poi montato. Montaggio e look hanno lo spirito rock, caldo, pieno di colore, graffiante e super ritmato. Per alcuni brani ho girato con pellicola e cinepresa 16mm. A spalla, in puro stile Dogma, ripresa reale a distanza ravvicinata".