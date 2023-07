Conad batte crisi e inflazione Fatturato super: oltre 18 miliardi

Conad si conferma al vertice della grande distribuzione in Italia con una quota di mercato pari al 14,96%. Il fatturato del 2022 è stato di 18,49 miliardi, in aumento dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Questi i numeri dell’esercizio del del Consorzio Conad, realtà composta dalle cinque cooperative che danno vita al sistema Conad. Il patrimonio netto è salito a 3,25 miliardi, con una crescita del 5% sul 2021 mentre la marca del distributore è salita al 32,2% con un progresso dell’1,2%. La rete Conad – che conta su 3.328 punti vendita, 74.432 collaboratori e 54 centri logistici – prosegue, inoltre, il piano di investimenti triennale 20222024 da 2,08 miliardi per gli interventi di modernizzazione della rete di vendita e per i progetti di digitalizzazione, mentre – spiega una nota – è già in preparazione il nuovo piano triennale di investimenti 20252027. Sul fronte della governance, viene evidenziato che il presidente Mauro Lusetti e il direttore generale operativo Francesco Avanzini "hanno assunto la guida dell’azienda, con una nuova definizione degli ambiti di attività. Sono stati confermati nei loro incarichi e nelle loro responsabilità i direttori e i dirigenti, con l’obiettivo di confermare più a lungo possibile il primato nella grande distribuzione italiana conseguito dal 2019".

A giudizio di Lusetti, "Conad cresce e si conferma leader di mercato anche in un anno attraversato da eventi drammatici come la guerra in Ucraina, l’impennata dei costi dell’energia e la conseguente inflazione. Il sistema Conad – aggiunge il presidente – è solido in ogni sua componente, come dimostrano i dati. L’impegno dei nostri soci e delle cooperative ha affermato un modello che meglio di altri è in grado di soddisfare le attese dei consumatori, anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. La nostra organizzazione è stata anche capace di avviare un piano di lungo periodo per la sostenibilità con la creazione della fondazione Conad Ets – conclude – che ha sostenuto molte iniziative in favore delle persone più fragili, come le donne vittime di violenza, dei giovani, con il coinvolgimento di quasi 150mila studenti in lezioni su legalità, educazione alimentare, ambientale e di rispetto dell’altro, delle comunità locali, con il sostegno a varie iniziative culturali".

Negli ultimi anni, sottolinea Francesco Avanzini, direttore generale operativo, "la squadra di direttori e dirigenti del Consorzio ha contribuito all’affermazione del piano strategico pluriennale dell’insegna, fondato su quattro elementi: multicanalità, marche proprie, sostenibilità e digitalizzazione. Nel 2022 abbiamo dato vita a un nuovo canale di prossimità urbana, TuDay

Conad; ampliato la nostra offerta di prodotti a marchio del distributore, considerando sia l’innovazione di prodotto sia il rapporto con i prodotti dei territori dove operiamo. Infine stiamo allargando gli orizzonti, entrando in nuovi segmenti di offerta di servizi".