Conad inaugura il supermercato

È stato inaugurato in via Elsa Morante 6 il nuovo Conad di San Giovanni in Persiceto (aperto dal lunedì al sabato 8-21, domenica 9-20), un punto vendita moderno e innovativo che si distingue per l’ampia offerta di servizi, per le soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità e per la proposta assortimentale di qualità e conveniente, in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela.

"Siamo felici di inaugurare un punto vendita moderno e funzionale che va a sostituire il Conad del centro Commerciale ‘Il Poligono’. La realizzazione di questo nuovo supermercato è stata per noi un’opportunità unica, che ci ha permesso di creare un negozio ancor più mirato a soddisfare le esigenze dei clienti, pronto ad accogliergli con tutta la professionalità e la passione di sempre", dichiarano i soci Davide Fiumi, Mattia Cerè, Fabio Barattini e Simone Stanzani della Reno Supermercati srl.

"Il nuovo Conad sarà per noi un gioiello, sia per quanto riguarda l’assortimento, sia per i servizi aggiunti: siamo fieri di poter comunicare l’apertura del distributore carburanti Conad Self 24 h entro la fine del 2025. Siamo orgogliosi di offrire giornalmente alla nostra comunità tutta la qualità e la convenienza tipiche dell’insegna Conad, con particolare attenzione ai prodotti di eccellenza italiana e del nostro amato territorio".

In linea con l’impegno di Conad verso la sostenibilità ambientale, il punto vendita è dotato delle più moderne tecnologie eco-friendly: impianto frigorifero a risparmio energetico, illuminazione a LED, pannelli fotovoltaici, etichette elettroniche, e compattatore organico per la produzione di humus. Inoltre, in collaborazione con Coripet, è stato installato un eco-compattatore che permette la raccolta di bottiglie in Pet a uso alimentare e il riciclo attraverso una virtuosa filiera del ’bottle to bottle’. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in Buoni spesa: ogni bottiglia conferita vale un punto, ogni 200 punti il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro.

Il nuovo Conad, che si estende su una superficie di 1.600 metri quadrati all’interno del nuovo complesso commerciale alle porte della città e che ha portato all’assunzione di 15 nuovi addetti per un totale di 37 collaboratori, è dotato di un sistema casse composto da 4 casse tradizionali, 4 casse self-service e 3 torri di pagamento.