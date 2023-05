Conad, ispezione del Ministero Nel mirino l’operazione Auchan

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato un’ispezione straordinaria nei confronti di Conad - Consorzio nazionale dettaglianti. La divisione incaricata di vigilare sul sistema cooperativo, infatti, l’8 maggio scorso ha avviato l’approfondimento sulla società dopo il ricorso presentato da Conad Centro Nord (Ccn) e Conad Nord Ovest (Cno), per cui il 5 maggio scorso si è aperto il processo davanti al tribunale civile sulle presunte gravi irregolarità di gestione di Conad nazionale, per cui le ricorrenti hanno chiesto un’ispezione giudiziale e la nomina di un curatore speciale per la società. Il Ministero è però ’arrivato prima’, nei fatti, anticipando l’ispezione del tribunale con la propria.

Gli illeciti amministrativi contestati fanno riferimento in primis all’operazione Auchan, con cui Conad, tramite la società vincolo creata ad hoc Bdc, ha acquisito, nel 2019, i supermercati e gli immobili del gruppo francese in Italia. Per questo motivo gli stessi ricorrenti lo scorso luglio avevano già depositato in Procura una querela per infedeltà patrimoniale, le cui indagini sono in corso.

Il 9 maggio intanto si è tenuta la prevista assemblea di rinnovo del consiglio d’amministrazione di Conad: come anticipato, l’amministratore delegato Francesco Pugliese ha ceduto il testimone dopo vent’anni. Alla presidenza è stato eletto Mauro Lusetti, già dirigente in Conad e presidente di Legacoop. L’udienza in sede civile è stata nuovamente rinviata, mentre le due coop ricorrenti lamentano l’esclusione totale dal consiglio, nonostante insieme vantino più del 40% del fatturato di Conad.

