Conad Nord Ovest al fianco dei giovani

Conad Nord Ovest sostiene con orgoglio il progetto ‘Cronisti’ in classe promosso da il Resto del Carlino, con la convinzione che educazione, comunicazione e pensiero critico siano essenziali per la formazione delle nuove generazioni. Permette di leggere il mondo con occhi attenti – spiega Adamo Ascari, amministratore delegado di Conad (nella foto) –. Sostenere questa iniziativa ci permette di offrire ai giovani l’opportunità di crescere, esprimersi su argomenti che riguardano anche l’oggi e fare la differenza".

"L’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci verso il territorio – prosegue Ascari – si distingue per la volontà di essere punti di riferimento non solo per la spesa, ma anche per i servizi e l’ascolto delle necessità delle comunità, promuovendo valori di inclusione, benessere e consapevolezza, incoraggiando cambiamenti positivi e lo sviluppo sostenibile".

Quest’anno abbiamo messo a bando il tema: "Lo sport come strumento di benessere e inclusione sociale, scegliendo di porre l’accento sul valore della pratica sportiva".

Lo sport, infatti, promuove non solo la salute psicofisica, ma anche l’unità e la coesione sociale, abbattendo barriere e favorendo l’inclusione. Lo sport permette anche di sentirsi parte di un gruppo e di imparare a lavorare in team.

"Essere vicini ai giovani per noi di Conad Nord Ovest – chiude – significa supportarli e accompagnarli nel loro percorso di formazione e crescita, offrendo opportunità concrete per sviluppare competenze, consapevolezza e senso di comunità".