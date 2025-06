Conad, vola il fatturato. Occupazione in crescita

I tecnici manovrano il mouse, con pochi clic sistemano i prodotti sugli scaffali che adesso fanno bella mostra di sé, pronti a catturare l’attenzione dei clienti e a finire nei carrelli della spesa. Sembra tutto vero e sembra di aggirarsi realmente tra gli scaffali, ma siamo “solamente“ immersi in una realtà virtuale, capace di riprodurre in 3d, su un maxi-schermo ogni minimo dettaglio di un punto vendita, merci comprese. E’ l’ultima frontiera di Conad Nord Ovest sul versante dell’innovazione tecnologica: "In questo modo si ottimizzano tempo e risorse e si studiano le soluzioni più efficaci" spiega l’ad Adamo Ascari nel quartier generale del gruppo, a Pistoia. La Virtual room consente infatti di “entrare nel negozio“ e vedere in anteprima la disposizione dei vari assortimenti in base a formato e territorialità, che è uno dei punti cardine della filosofia di Conad Nord Ovest: "Il nostro modello è quello che sa integrare crescita economica e responsabilità sociale e territoriale – insiste Ascari – attraverso una leadership al plurale, che cioè fa dialogare le capacità e l’esperienza dei soci del territorio con le competenze e la professionalità del management aziendale".

E i numeri gli danno ragione visto che il bilancio 2024 – che verrà votato oggi dall’assemblea dei soci a Bologna – è una nuova marcia trionfale con segni positivi dappertutto. "La cooperativa – spiega Ascari – ha chiuso l’anno con un fatturato complessivo di 5,33 miliardi (+5,1% sul 2023), un utile netto di 64 milioni, un patrimonio netto di oltre 981 milioni e un’occupazione passata, negli ultimi tre anni, da 18.500 a 19mila collaboratori". Il marchio – con 359 soci imprenditori e una rete di 587 punti vendita – è presente in Toscana, Liguria, Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena, Ferrara), Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio (Roma e Viterbo), Sardegna e provincia di Mantova.

Quali le strategie vincenti? "La ricerca continua di competitività, di offerta distintiva, legata ai nuovi paradigmi di consumo e a nuove culture alimentari, innovazione, efficienza e sviluppo sostenibile duraturo. Oltre a una rete di negozi piccoli, medi e grandi in grado di rispondere alle esigenze del consumatore lì dove nascono giornalmente traducendo i bisogni in azioni concrete e mirate", risponde Ascari. E subito cita altre azioni virtuose come quelle a tutela del potere d’acquisto delle famiglie "con i 222 milioni (85,8 dei quali legati a programmi di fidelizzazione) risparmiati dagli oltre 2,8 milioni di titolari di carta fedeltà; o ancora l’operazione “Bassi e Fissi“ con oltre 700 prodotti a prezzi ribassati e un risparmio medio del 28,4% per le famiglie". Conad Nord Ovest ha poi continuato a valorizzare le economie locali lavorando con 1.431 fornitori locali generando un volume d’affari di oltre 460 milioni, 121 dei quali attraverso il progetto “I nostri Ori“ dedicato alle eccellenze agroalimentari regionali e alle filiere di qualità. E il futuro? Passa attraverso gli investimenti – per un valore di 582 milioni previsti nel triennio 2025-27 tra nuove aperture, ristrutturazioni, sviluppo logistico e digitale – ma anche attraverso la formazione di una nuova classe dirigente come confermano i percorsi di formazione e crescita (“Dare peso al futuro“) offerti ai giovani talenti della cooperativa.

Guglielmo Vezzosi