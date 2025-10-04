Conapi inaugura il nuovo hub del miele

Taglio del nastro per Conapi. Il Consorzio Nazionale Apicoltori, con un patrimonio di oltre 600 apicoltori, 100.000 alveari di proprietà, circa 5 miliardi di api distribuite in tutta Italia, e una produzione annua di 30.000 quintali di miele tra convenzionale e biologico, rappresenta la più grande cooperativa apistica d’Europa. Ora Conapi compie un passo strategico inaugurando il nuovo hub logistico di Monterenzio, un’infrastruttura di 2.500 metri quadri, che fa parte di un progetto più ampio di investimenti di circa 5 milioni di euro, suddiviso in due fasi. Ieri alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Monterenzio Davide Lelli, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il presidente della Regione Michele de Pascale e l’europarlamentare Stefano Bonaccini.

Il percorso di sviluppo recente di Conapi si fonda su una strategia chiara: investire per innovare. Nella prima fase l’azienda ha ampliato e reso più efficiente dal punto di vista energetico lo stabilimento produttivo. La seconda fase ha portato alla realizzazione del nuovo hub, destinato principalmente allo stoccaggio delle produzioni conferite. Non si tratta solo di spazio logistico, ma di una vera e propria ’cella conservatrice’ che preserverà maggiormente la qualità del miele. Il nuovo sito consente di immagazzinare 18.000 fusti, equivalenti a oltre 5.000 tonnellate di miele, un salto che rafforzerà la posizione della cooperativa come player di riferimento nella filiera apistica internazionale. La nuova infrastruttura è stata concepita con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica. "Il nuovo hub rappresenta un’infrastruttura funzionale e innovativa, capace di rafforzare la filiera apistica italiana a livello internazionale – ha dichiarato Giorgio Baracani, presidente di Conapi-Mielizia –. Sostenibilità, innovazione e competitività sono i pilastri di questo investimento, che ci consente di assicurare qualità, continuità e rapidità di risposta alle complesse dinamiche globali della domanda e dell’offerta".

"Grazie al nuovo hub logistico e al potenziamento delle linee produttive, possiamo investire con ancora maggiore determinazione nell’innovazione, portando sul mercato i migliori mieli italiani, frutto del lavoro appassionato dei nostri apicoltori – ha commentato Nicoletta Maffini, direttore generale di Conapi-Mielizia –. Questo investimento rappresenta non solo un salto di qualità nella capacità di stoccaggio e nella tutela del prodotto, ma anche una scommessa sul futuro della nostra Cooperativa".

r. p.