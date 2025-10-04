Conapi, nuovo hub logistico per il miele

MONTERENZIO (Bologna)

Conapi inaugura un nuovo hub logistico da 2.500 metri quadri a Monterenzio, nel Bolognese, completando un piano di investimenti da cinque milioni di euro. La struttura amplia lo stabilimento esistente nella Valle dell’Idice e porta la capacità di stoccaggio a 18mila fusti, equivalenti a oltre 5mila tonnellate di miele: quasi il triplo rispetto a prima. Il consorzio, che riunisce oltre 600 apicoltori con 100mila alveari distribuiti in Italia, Spagna e Ungheria, ha realizzato l’investimento in due fasi. Nella prima, spiega Conapi in una nota, sono stati installati due impianti fotovoltaici per una capacità di 585 kilowatt, mentre la seconda ha portato alla costruzione del magazzino, concepito come ‘cella conservatrice’. In un contesto segnato dal cambiamento climatico e dalla crescente variabilità delle produzioni, il magazzino diventa lo strumento strategico del consorzio per garantire continuità di approvvigionamento. La struttura in legno lamellare ospita un ulteriore impianto fotovoltaico da 92 kilowatt.

"Il nuovo hub rappresenta un’infrastruttura funzionale e innovativa, capace di rafforzare la filiera apistica italiana a livello internazionale – osserva Giorgio Baracani, presidente di Conapi-Mielizia –: sostenibilità, innovazione e competitività sono i pilastri di questo investimento, che ci consente di assicurare qualità, continuità e rapidità di risposta alle complesse dinamiche globali della domanda e dell’offerta". All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Monterenzio Davide Lelli, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il parlamentare europeo Stefano Bonaccini. Il consorzio, fondato nel 1979 e primo in Europa per dimensioni, fattura 23,5 milioni annui con il marchio Mielizia e produce circa 30mila quintali di miele tra convenzionale e biologico. "Questo investimento rappresenta non solo un salto di qualità nella capacità di stoccaggio e nella tutela del prodotto, ma anche una scommessa sul futuro della nostra cooperativa", ha commentato il direttore generale Nicoletta Maffini.