Conapi racconta le storie del miele

A difesa delle api. Conapi racconta la filiera del miele degli apicoltori italiani con "Voci di gente invisibile", un docu-film ispirato al libro di Diego Pagani, realizzato con il sostegno del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito di un progetto pensato per tutelare e difendere un patrimonio apistico nazionale, unico per qualità e tipicità. Conapi, con sede a Monterenzio (Bologna), è la più grande cooperativa in Europa del settore con circa seicento apicoltori, 100mila alveari di proprietà, di cui quasi la metà bio, e 5 miliardi di api presenti in Italia. Con la volontà di connettere in modi sempre nuovi apicoltura e persone, la cooperativa promuove quindi la conoscenza del prezioso

lavoro invisibile dei pastori di api con "Voci di gente invisibile": quindici video-testimonianze con la regia di Rosy Sinicropi ed Edoardo Rubatto.

Il progetto cinematografico è visibile al pubblico sulla piattaforma online www.storiediapicoltori.it.