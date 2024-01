’Concert for a Dress’: musica e tessuti per dire resilienza

Taglio del nastro ufficiale oggi alle 18, a Palazzo Fava Marescotti, vicolo Mariscotti, per l’evento ’Concert for a Dress’. Protagoniste Betty Zanelli, artista e docente dell’ Accademia di Belle Arti e Valeria Tassinari, storica dell’arte e docente all’Accademia di Venezia, in collaborazione con il Corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e Francesca Castria, referente dei beni storici e artistici della Croce Rossa Italiana comitato di Bologna. Si tratta della mostra collettiva del gruppo ’The Crossing Threads Project’ a cura di Valeria Tassinari. Nella mostra ’Concert for a Dress’ vengono presentate le opere realizzate per Crossing Threads, un progetto esteso che dalle aule bolognesi è arrivato di recente a New York, negli spazi espositivi del Chelsea Market. In questa mostra, Concert for a Dress, i lavori dei giovani artisti - Rapsodiatex, il duo Sunvitale Studio e Ludovica Gilardi - si intrecciano con l’installazione di Betty Zanelli, artista che lavora da sempre sul tema di oggetti e luoghi abbandonati o dismessi. Le opere tessili e l’installazione, diventano metafora dei concetti di resilienza e rinascita attraverso l’utilizzo di tecniche di upcycling e riuso, creando un’opera collettiva di grande impatto sia visivo che emotivo. Il commento musicale, parte integrante del progetto, è di Marco Visconti Prasca. Per Art Night performance notturna,

La mostra è allestita in una sede particolarmente suggestiva, in quanto l’installazione si pone in dialogo con il cinquecentesco Salone del Camino, ambiente d’onore dello storico Palazzo Fava Marescotti, dove si possono ammirare un fregio con scene legate all’iconografia biblica dei Dieci Comandamenti e uno straordinario soffitto astrologico, opera del pittore Cesare Baglione.