Concerti degli studenti per i pazienti in corsia

Poesie e note in corsia, all’ospedale di Vergato. Una trentina fra studenti e studentesse dell’indirizzo musicale della scuola media hanno trascorso la mattinata a suonare e leggere brani letterari. Lo scopo della singolare performance artistica era allietare il tempo di chi si trovava in attesa di una visita o di un esame oppure costretto da problemi di salute a trascorrere le proprie giornate all’interno dei reparti della struttura. Le note delle chitarre, delle tastiere, dei flauti traversi e dei clarinetti hanno inondato l’atrio, le sale d’attesa e gli spazi comuni a disposizione dei degenti sotto la guida esperta dei docenti della scuola.

"Una bella iniziativa – racconta Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato e presidente del distretto socio-sanitario Appennino – riuscita sotto ogni punto di vista. Durante la mia visita ho riscontrato l’effetto positivo della presenza dei ragazzi all’interno dell’ospedale. Molti ospiti della struttura, soprattutto anziani, erano visibilmente emozionati dalla musica e dai brani letti dagli studenti con grande partecipazione. Un modo per i più giovani di prendere coscienza della sofferenza e di aspetti della vita che, per fortuna, a loro sono quasi sconosciuti". Il progetto Poesie e note in corsia, nato nel 2022 e sviluppato nell’ambito del patto per la lettura del Comune di Bologna a cui aderiscono l’azienda USL e il circolo Ravone APS–ASD, continua a diffondersi nelle strutture sanitarie del territorio bolognese.

Oltre al sindaco erano presenti la responsabile del servizio sociale professionale Barbara Niccoli, la dottoressa Margherita Cozzio a rappresentare la direzione ospedaliera e la dottoressa Giuseppina Bisonti, responsabile organizzativa delle case di comunità Appennino. L’iniziativa è stata organizzata dal professor Rubioli e altri colleghi che hanno accompagnato gli studenti nel loro ‘tour’ ospedaliero.

f. m.