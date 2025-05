Concerti e show, la Fiera è in arrivo

Da giovedì 5 giugno a lunedì 9 giugno, Sala, si trasforma in un palcoscenico di eventi, spettacoli e sapori, grazie alla 38esima edizione della ‘Fiera di Sala Bolognese’. "Ogni sera – dice il sindaco Emanuele Bassi –, gli stand gastronomici delizieranno i visitatori con piatti tipici e specialità locali; mentre le strade e le vie del paese si animeranno con spettacoli musicali e performance coinvolgenti". Tra gli ospiti della kermesse, ci sono i Gem Boy, con l’energia della Anthera Dance degli anni Ottanta e Novanta e non mancheranno le esibizioni delle scuole di danza locali. Gli amanti dell’artigianato potranno passeggiare tra i mercatini, alla ricerca di pezzi unici e tradizionali; mentre gli appassionati di motori potranno ammirare il grande raduno di Vespa d’epoca.

La giornata di domenica 8 giugno sarà particolarmente ricca: oltre agli stand gastronomici aperti anche a pranzo, il paese ospiterà il ‘Mercato tutto altra roba’, giochi e intrattenimento per grandi e piccini, per culminare in una serata comica col mitico Duilio Pizzocchi. "La Fiera di Sala Bolognese – dice la Pro loco – è un evento che rimane fisso nella programmazione dell’associazione. Un evento importante per la comunità salese e che vede volontari e associazioni mettere il meglio di sé per rendere questi giorni di festa, divertenti, interessanti per tutti. Un paese in festa quindi, che fa emergere sempre più le sue caratteristiche di vivibilità, di attrattività, tradizioni e cultura". Lunedì 9 giugno la kermesse saluterà i visitatori con un gran finale, tra lo show di Ritmo danza e lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo di Sala.

p. l. t.