Concerti, esibizioni, passeggiate nel cartellone degli eventi estivi

Un cartellone ancora in divenire con oltre cinquanta appuntamenti quello riunito sotto il titolo di ’A Mente Fresca’: la rassegna di appuntamenti estivi in programma a Casalecchio e coordinata dal Comune in collaborazione con associazioni e festival locali e metropolitani. Dopo l’anteprima del Festival di circo contemporaneo di Arterego le iniziative riunite sotto questo marchio riprendono sabato con Effetto Blu: alla scoperta della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno con visite guidate, laboratori e incontri.

Appuntamento fisso dell’estate casalecchiese è quella in programma dal 5 all’8 giugno quando torna la Festa dei Sapori Curiosi a cura di Proloco Casalecchio Insieme con stand, intrattenimento e soprattutto piatti della tradizione per le strade del centro cittadino. Stesso format e organizzazione per la Festa della birra in programma dal 3 al 6 luglio con la promessa di una ri-scoperta di un prodotto enogastronomico fortemente territoriale: la Birra Ronzani. "Tante le associazioni e le realtà del territorio che partecipano a questa edizione, che prevede tantissime collaborazioni e proposte di spettacoli, laboratori, incontri, concerti, appuntamenti per i più piccoli, eventi enogastronomici e itinerari all’aperto nei luoghi più suggestivi del territorio: Arterego, Bottega d’arte ceramica, Casa delle Acque, Casa Nena, WeLoveCasalecchio, Canali di Bologna, Cinematografo viaggiante, Cittadini attivi x Casalecchio di Reno, Percorsi di Pace, Proloco Casalecchio Insieme Meridiana" spiegano in Comune.

Ed è proprio dalla collaborazione tra Bottega d’arte ceramica e i Cittadini attivi x Casalecchio che il 7 giugno (con i Mici del Parco Talon, Burattinifico, Polisportiva Masi, Avis) è in programma la nuova edizione della Festa in giardino, che si propone di diventare un appuntamento fisso, vedrà laboratori, spettacoli, esibizioni e attività sportive per tutte le età, per tutta la giornata nella cornice del parco di via Don Gnocchi. Non mancano gli appuntamenti tradizionali come quelli di Corti, Chiese e Cortili, che farà tappa alla Casa delle Acque il 4 luglio, o rassegne culturali e musicali nelle varie "case" e luoghi simbolo del territorio.

È invece una novità la prima rassegna de Il Cinematografo viaggiante: proiezioni di film tra alcune piazze e parchi che toccheranno vari punti della città nel mese di agosto. Il vino e la musica saranno invece protagonisti di Zola Jazz&Wine, che fa tappa a Casalecchio il 15 giugno, con una serata alla Tenuta Marescalchi – Cantina Tizzano che vedrà sul palco il gruppo Amarcord. Un tuffo nel passato tra Otto e Novecento nel programma della Casa museo Nena che il 14 e 15 giugno propone un doppio appuntamento con Il Paese delle Meraviglie.

Gabriele Mignardi