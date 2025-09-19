Concerti, street food, laboratori. È la festa di fine estate in piazza

Festa di fine estate a Calderara. Domani dalle 15 a mezzanotte si svolge la terza edizione dell’evento in piazza Marconi. Il programma vede alle 15, Pompieropoli, per far vivere ai bambini un giorno da vero pompiere. E ancora attività ludo-ricreative con personale della Croce rossa italiana. Dalle 18,30 musica, baby dance, balli latini, a seguire dj set by kiwi cathedral. In parallelo saranno in funzione i punti gastronomici con gelato, pizza, spritz, patatine, fritti, hamburger, piadine, gin tonic e birra a cura del Nuovo comitato dei commercianti di Calderara di Reno.

"Un ringraziamento particolare – dice il sindaco Giampiero Falzone – per la realizzazione di questa bellissima festa di fine estate va al Nuovo comitato commercianti che per il terzo anno consecutivo animerà con numerosissime iniziative piazza Marconi per salutare l’estate 2025". L’evento è organizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e con il Comune di Calderara.

Ma non finisce qui perché sempre a Calderara da oggi a domenica, è in programma ‘Weekend verde’, iniziativa dedicata al gusto, al divertimento e all’esplorazione delle peculiarità del territorio comunale, in veste stavolta autunnale. La kermesse, pensata per valorizzare il settore agricolo, florovivaistico e agrituristico è organizzata dal Comune con il contributo di LegaCoop Agroalimentare Nord Italia, Cia, Agricoltori italiani Emilia centro e Coldiretti Bologna. In programma visite guidate, merende e picnic nel verde, degustazioni, musica, aperitivi e passeggiata nella natura.

p. l. t.