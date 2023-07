Concerto al sant’orsola

Stasera alle 21,15 nel Chiostro Storico del Policlinico Sant’Orsola avrà luogo l’appuntamento conclusivo della IV edizione del Festival Musica con Vista, organizzato da Musica Insieme in coproduzione tra l’Entroterre Festival e il Festival OModernt di Stoccolma. Protagonista della serata sarà uno dei più interessanti violinisti oggi in attività, Hugo Ticciati, alla guida dell’ensemble OModernt Soloists. L’intero ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza a sostegno dei progetti della Fondazione Sant’Orsola. La serata, ’Brahms e nuovi percorsi’, si aprirà con i celebri Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann, mentre cuore del concerto sarà poi la prima esecuzione italiana del brano Discourse for Piano Trio di Christopher Enloe.