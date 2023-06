Concerto al tramonto e picnic sull'erba, Fondazione Rizzoli e Ior celebrano un anno di attività

Nel parco di San Michele in Bosco, un concerto al tramonto, un bicchiere di vino del nostro territorio e un picnic sull’erba: è la cornice dell’evento che la Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli e lo Ior organizzano oggi, giorno simbolico in cui ricorre la nascita di entrambi: un anno fa la Fondazione, nel 1896 l’Istituto. L’evento, patrocinato dal Quartiere Santo Stefano, si svolgerà dalle 18.30 e sarà un’occasione per avvicinarsi alla realtà della Fondazione ed esplorare i progetti su cui si è lavorato nel corso di questo primo anno di attività. Le note che accompagneranno la serata sono quelle del Carlo Maver Acoustic Trio (foto) che si esibisce nel concerto La musica del Porto. Sarà possibile lasciare una donazione per sostenere i progetti della Fondazione.

È consigliata la prenotazione sul sito www.fondazionerizzoli.org e gli organizzatori suggeriscono anche di portare la propria coperta da picnic. Appuntamento in via Codivilla dalle 18,30.