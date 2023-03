Concerto benefico al Teatro comunale

Magic Queen in concerto di beneficenza stasera al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. Iniziativa dei Lions club Bologna I Portici e degli altri Lions del distretto 108 Tb che portano sul palco del teatro casalecchiese questa Queen-tribute band ben conosciuta per le sue emozionanti cover delle canzoni del gruppo rock londinese. Un repertorio che non trascurerà i pezzi più importanti del gruppo entrato nel mito. L’incasso della serata sarà devoluto all’associazione Amaci: importante realtà solidale che sostiene il lavoro degli staff medici della chirurgia pediatrica bolognese, impegnata nella cura dei bambini sia nel reparto di chirurgia del Gozzadini che in quello dell’ospedale Maggiore. I biglietti, a offerta libera, sono disponibili fino a esaurimento posti. Info tel. 051.226228.