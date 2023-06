Concerto d’archi dopo la passeggiata sul Reno

Con il concerto del duo d’archi Rebecca Dall’Olio (violino) e Tiziano Guerzoni (violoncello) dell’Orchestra L’Oro del Reno di Sasso Marconi alle 19 di stasera nell’area semi boschiva dello Spazio Eco di Casalecchio (via dei Mille 26) prende il via la quarta edizione di ConcerTrekking Festival, la manifestazione autofinanziata con un crowdfunding (già raccolti 4.200 euro sui 4mila di obiettivo) che abbina i concerti a camminate in posti suggestivi. L’appuntamento di oggi inizia con il ritrovo alle 17,30 nel parcheggio del municipio di Casalecchio. Da qui si procederà alla scoperta delle zone verdeggianti lungo il Reno, tra passerelle, ponti e cascatelle come quella della casa del custode della Chiusa. Al termine della passeggiata allo Spazio Eco il duo d’archi dell’Oro del Reno proporrà un repertorio pop, rock, etnico, popolare, classico e di colonne sonore da film, riarrangiato per questa specifica formazione. Tra i prossimi appuntamenti il concerto con il Coro delle Mondine di Novi Modenese (1° luglio) e quello alle Cascate del Dardagna (2 luglio).