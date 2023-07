Concerto di Fabrizio Cammarata a Castel Maggiore, "Stripped To The Bone" nell'ambito di CondimentiOff

Domani, alle 21, a Villa Salina Malpighi di Castel Maggiore è in programma ‘Stripped To The Bone’, il concerto del cantautore Fabrizio Cammarata che prende il nome dal suo ultimo singolo. L’esibizione dell’artista, definito uno tra i più autentici del panorama italiano e internazionale, è nell’ambito della rassegna CondimentiOff. Fabrizio Cammarata è cresciuto artisticamente aprendo i concerti di Ben Harper, Patti Smith, Hindi Zahra, Iron & Wine, Villagers, The Paper Kites. "Muovendosi attraverso più lingue, sempre rimanendo fedele alla sua origine mediterranea – spiegano gli organizzatori –, Cammarata in ogni disco aggiunge nuovi colori al suo mosaico musicale con la curiosità di un viaggiatore instancabile". Il concerto dura circa un’ora e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.