Concerto di Ligabue all’Unipol Arena. Segnalatori d’entrata sull’asse attrezzato

Disagi alla viabilità e nuovi segnalatori dell’entrata in vigore delle ordinanze per eventi pubblici oggi tra l’asse attrezzato, il quartiere Arcobaleno, Ceretolo e Riale per il concerto di Ligabue in programma stasera all’Unipol Arena di Casalecchio. In occasione di grandi eventi la viabilità nella zona di Unipol Arena e dei centri commerciali viene modificata e regolamentata in modo da limitare i possibili disagi derivanti dall’aumento del traffico. Le modifiche verranno indicate sul posto. Sono inoltre in vigore un’ordinanza antibagarinaggio e un’ordinanza che vieta l’introduzione di contenitori in vetro.