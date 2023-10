Concerto di musica corale in memoria del maestro Paterlini

Ultimo appuntamento oggi del Convivio Corale, in occasione del 50° anniversario del Coro Ragazzi Cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini. Alle 20,45 nel teatro comunale di Persiceto, in piazza del Popolo, il maestro Fabio Luppi insieme a Maria Chiara Forte ricorderà il maestro Leonida Paterlini con un recital musicale. Per l’occasione verranno eseguite musiche di Monteverdi, Haendel e Vivaldi. Sempre oggi, alle 20,30 al Planetario del Museo del Cielo e della Terra, vicolo Baciadonne, apertura straordinaria in occasione dell’eclissi parziale di luna.

In caso di bel tempo sarà possibile osservare l’eclissi parziale di luna al telescopio. Il Gruppo astrofili persicetani illustrerà le fasi, i moti, le eclissi, l’esplorazione e le curiosità del nostro unico satellite naturale.