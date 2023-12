Concerto di Natale con i più giovani. Senzaspine

Il Mercato Sonato presenta un lungo weekend di suoni, atmosfere, sensazioni, che, come è nelle sue caratteristiche, attraversa i i linguaggi, spaziando dal pop alla pista da ballo alla ricerca orchestrale. Nella sala di via Tartini, si comincia già questa sera alle 21 con il concerto di Natale in compagnia dell’Orchestra Senzaspine Junior (i bambini che frequentano la scuola di musica del Mercato Sonato) e il Coro degli Stonati. Venerdì dalle 22 serata ’50 Hip Hop Xmas’ con musica selezionata da Cla/More e tanti protagonisti ad esibirsi.