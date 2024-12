Concerto di Natale dei Neri per caso all'Unipol Auditorium: un omaggio ai classici natalizi

I Neri per caso saranno domani sul palco dell’Unipol Auditorium Enea Mazzoli (via Stalingrado 37), ore 18, per il tradizionale concerto di Natale offerto da Cubo-museo d’impresa del Gruppo Unipol e organizzato da Musica Insieme.

Nel loro concerto intitolato ’Natale per caso’, intrecceranno a successi della musica nazionale ed internazionale un omaggio ai classici natalizi, riarrangiati e rivisitati secondo il loro stile particolare di gruppo ’a cappella’, cioè specializzato nel canto corale senza strumenti che affonda le sue radici nell’antico canto gregoriano.

Da ’Jingle Bells’ e ’We Wish You A Merry Christmas’ al pop di George Michael con ’Last Christmas’, il pubblico potrà sentire un repertorio musicale ampio. Inoltre, non dovrebbero mancare i momenti di intrattenimento, come quelli a cui hanno abituato il pubblico su diversi canali televisivi.

Lo spettacolo è gratuito, ma per accedere è necessaria la prenotazione del posto sul sito cubounipol.it.

Formati nel 1995, i Neri per caso è uno dei gruppi vocali a cappella italiano tra i più famosi. Sono noti per la loro capacità di riproduzione di armonizzazioni vocali complesse e per la loro versatilità, interpretando brani dal pop al jazz. Nel suo primo anno di esistenza, la band è stata premiata al Festival Sanremo con il pezzo ’Le Ragazze’.