Concerto di primavera a favore dell’Ant. Pannuti: "Un grande aiuto per i nostri pazienti"

Sabato alle 20,30 al Cinema Nuovo di Vergato, si terrà il "Concerto di Primavera" a favore di Ant. La rassegna è organizzata da Eventi di Gps Turismo, società che ha come finalità la diffusione della cultura musicale classica e lirica conosciuta in tutto il mondo. La serata, realizzata con l’associazione lirica "Mario del Monaco" di Modena, sotto la direzione artistica di Marzio Giossi (foto) prevede l’esibizione di artisti di lungo corso, tra cui, il soprano Elisa Benadduce il tenore Christian Cola e il baritono Marzio Giossi, oltre a 50 coristi diretti da Paola Del Verme, che eseguiranno brani di Puccini e Rossini. L’ingresso è a offerta libera a favoredell’associazione. Oltre al patrocinio del comune di Vergato, l’evento è sostenuto anche al comitato soci di Bcc Emilbanca. "Sarà una serata – spiega la presidente della fondazione Ant Raffaella Pannuti – all’insegna della cultura e della solidarietà. Tutto il ricavato aiuterà i medici, gli infermieri e gli psicologi che quotidianamente curano i malati senza nessun aggravio per i pazienti".