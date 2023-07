Concerto di Zurria alla Rocca di Bazzano e musica sudamericana a villa Garagnani

Doppio appuntamento per la rassegna Corti chiese e cortili in questo fine settimana con la produzione originale che vede domani alle 21 Manuel Zurria in concerto alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, che si visiterà alle 20 con la guida di Veronica Scandellari. Serata dedicata alla musica folk sudamericana e mondiale domenica a villa Edvige Garagnani di Zola. Alle 21 insieme a Lavinia Mancusi sul palco Mauro Menegazzi, Iacopo Schiavo, Nicolò Pagani e Raul "Cuervo" Scebba con le musiche di Revulocionaria!. Alle 20 su prenotazione visita guidata alla villa a cura dell’associazione ville storiche bolognesi.