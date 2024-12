Concerto finale della stagione sinfonica 2024 al Teatro Comunale con Roberto Abbado

La stagione sinfonica 2024 del Teatro Comunale si chiude domani (al Manzoni, ore 20.30) con un concerto affidato alla Filarmonica sotto la guida del suo direttore principale Roberto Abbado, che torna a Bologna dopo il ’Trittico’ pucciniano proposto in luglio nella stagione lirica.

In linea con le scelte effettuate nelle sue precedenti apparizioni insieme alla Filarmonica, Abbado continua la sua esplorazione del romanticismo sinfonico tedesco, puntando l’attenzione su due autori contemporanei e complementari fra loro: il nobile e classico Felix Mendelssohn-Bertholdy da un lato, l’esuberante e fantasioso Robert Schumann dall’altro, uniti nella vita dalla città di Lipsia che ospitava entrambi.

A Schumann è affidata l’apertura del programma, con una composizione della maturità eseguita assai più raramente delle sue celebrate sinfonie. Si tratta di un pezzo composito fin nel titolo – ’Ouverture, Scherzo e Finale’ – un trittico, come lo chiamava il suo stesso autore, interpretabile quale sinfonia priva del tradizionale movimento lento. La partitura fu composta in una sola settimana, e avrebbe dovuto debuttare a Lipsia proprio sotto la bacchetta di Mendelssohn. Così non fu, e neppure l’esito si rivelò essere quello che Schumann s’attendeva: "Ma non fa nulla", commentò. "Il trittico non ha riportato il successo della mia Prima Sinfonia. Credo di aver fatto troppo in una volta sola, e poi Mendelssohn ci è mancato come direttore. So che questi pezzi non sono inferiori alla Sinfonia, e prima o poi saranno apprezzati per il loro valore".

Vera Sinfonia è invece quella di Mendelssohn che conclude la serata, sulla quale l’autore poneva al contrario tutta la sua sfiducia: "Non la sopporto più: fra le mie cose è quella che brucerei più volentieri. Non dovrà mai essere pubblicata". E infatti venne data postuma alle stampe, raggiungendo tuttavia ampia popolarità fra il pubblico tedesco per via di una doppia citazione di temi musicali luterani famosissimi, da cui il sottotitolo ’Riforma’ con cui è comunemente nota.

Fra le due seriose partiture sinfoniche s’inserirà domani sera un brano per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, assai più leggero e brillante: le Variazioni su ‘Là ci darem la mano’ dal ’Don Giovanni’ di Mozart, affidate al virtuosismo del pianista Pietro De Maria. Chopin le aveva composte per proprio uso, come pagina d’effetto con cui presentarsi men che ventenne al pubblico di Vienna. Venuto a conoscenza della partitura, Schumann la magnificò in un articolo che servì da lancio europeo per il giovane artista, con un esordio fulminante passato alla storia: "Giù il cappello, signori, ecco un genio! Chopin: non ho mai udito questo nome, ma è un vero genio!".