Concerto finale per il 2 Agosto Giovani talenti e Requiem di Verdi

Appuntamento domani alle 21,15 in piazza Maggiore per il Concorso internazionale di composizione ’2 Agosto’. La prima parte della serata darà spazio ai giovani talenti, con la premiazione e l’esecuzione delle tre partiture vincitrici del concors, selezionate dalla giuria presieduta da Silvia Colasanti e composta da Raquel García Tomás, Pedro Halffter, Francesco Filidei e Jaume Santonja. Quest’ultimo sarà anche sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale per dirigere le tre composizioni premiate: How to repair your Zeitgeist di Leonardo Marino, Broken Streams di Davide Tramontano e Tides di Giovanni Ciardi. Menzione speciale a Scattered Views di Otto Wanke. Poi sarà eseguita la Messa da Requiem di Verdi, con l’Orchestra e il Coro del Teatro diretti da Donato Renzetti e con la partecipazione del Coro del Teatro Regio di Parma. Solisti: il soprano Mariangela Sicilia, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini. Maestro del Coro è Gea Garatti Ansini.