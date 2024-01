Concerto per salvare la torre di Oliveto

Primo appuntamento domani alle 20.30 nella chiesa di San Paolo a Oliveto di Valsamoggia, per il cartellone di iniziative collegate al progetto e alla raccolta di fondi per il restauro della torre campanaria nel cuore del borgo medievale di Oliveto. Il comitato composto da cittadini affiancati dalla Piccola Famiglia dell’Annunziata a cui è affidato il complesso architettonico nel cui contesto c’è anche la Torre e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio hanno programmato una serie di iniziative e di eventi con l’obiettivo di raccogliere i fondi per completare i lavori. Si inizia con il Coro armonici senza fili diretto da Marco Cavazza e la scuola musicale Fiorini. Offerta libera.