Concerto-reading per Pasolini. Zamboni (Cccp) ai Teatri di Vita

’P.P.P. Profezia è Predire il Presente’, è il titolo dello spettacolo, ma anche le iniziali di Pier Paolo Pasolini. Al poeta, regista, intellettuale bolognese, a 50 anni dalla morte, Massimo Zamboni (nella foto, cofondatore della band dei Cccp) dedica un concerto-reading, questa sera alle 21 ai Teatri di Vita, in piazzetta Sergio Secci 1. Un omaggio, un’orazione che alterna canzoni, letture tratte da Pasolini e testi scritti dallo stesso Zamboni per attraversare la vita e l’opera dell’artista senza retorica, ma con intensa suggestione e gratitudine, a 50 anni esatti da quando, il 2 novembre 1975, il corpo di Pier Paolo Pasolini veniva trovato massacrato sul litorale di Ostia. Il concerto è anche un album che si compone di tredici tracce, che si ascolteranno durante la serata: canti popolari, un omaggio a Giovanna Marini, brani estratti dal lungo percorso musicale di Zamboni e tre inediti che conducono lungo un percorso sempre più scuro, quasi desolato, per accompagnare il pensiero e la fine del pensare di Pasolini. Una narrazione a tema che parte dal Friuli, passando per lo sgomento verso la cecità di tutti, fino all’ultima notte che vede la fine di una "persona non grata", che troppi volevano far tacere.