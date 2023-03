Concerto sold out domani sera per Nino D’Angelo

Nino D’Angelo torna in scena con ’A gentile richiesta… Il Poeta che non sa parlare’ facendo tappa al Teatro Europauditorium domani sera alle 21 con un concerto sold out. "Ritorno in tour – dice il cantante – per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima". Non mancheranno i pezzi degli Anni 80, ma neppure quelli più recenti che segnano la sua evoluzione, e quelli dell’ultimo album, finalista al Premio Tenco.