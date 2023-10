Concerto su Petter Moen

Alle 21 l’Istituto Storico Parri, in via Sant’Isaia 20, torna ad ospitare il concerto di Simone Azzu e Martino Corrias. Per la Festa della Storia 2023, l’istituto organizza il concerto-performance Petter - Prigioniero Politico, tratto dal diario di Petter Moen (1901-1944).

Lo spettacolo è prodotto da SHIP, centro di produzione culturale.

L’ingresso è gratuito.

Info e prenotazioni: davide.sparano@istitutoparri.it.