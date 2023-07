Tornano dal concerto di Tiziano Ferro a Bologna e cadono in un pozzetto: paura per due ragazze

Bologna, 12 luglio 2023 - Come una trappola nel buio. In cui martedì sera, di ritorno dal concerto di Tiziano Ferro al Dall’Ara, sono cadute due ragazze. Prima che se ne potessero rendere conto, il tombino in ghisa, appoggiato su alcuni mattoni, che chiudeva un pozzetto profondo circa due metri ha ceduto al loro passaggio. Una delle due ragazze è caduta dentro, trascinando la sorella.

“Queste ragazze avrebbero potuto farsi male veramente, poteva essere una tragedia”, commenta su Facebook Fatima Romano, postando l’emoji con la faccina arrabbiata. “Fortunatamente c’è stato solo tanto spavento e qualche ferita non troppo grave, oltre agli occhiali da vista persi e il telefono rotto”.

Il tombino vicino alla Rotonda Romagnoli, nei pressi del cimitero La Certosa

La Romano, insieme con l’amica Monica Serra, stava tornando alla macchina dopo il concerto di Tiziano Ferro. Davanti all’ingresso del parco Nicholas Green, di fronte alla Rotonda Romagnoli, “abbiamo notato delle ragazzine sedute a terra in lacrime e altre tre o quattro donne intorno a loro che chiamavano i soccorsi”.

Le due ragazzine, spaventate, sono stare medicate dal personale dell’ambulanza giunta sul posto. “Abbiamo chiamato i vigili urbani per segnalare la situazione di pericolo – spiega la Romano –, ma nessuno si è degnato di venire. Abbiamo aspettato un’ora e mezza, niente. Nonostante i vigili fossero stati chiamati anche dagli operatori del 118”. Telefonate che, però, secondo fonti di Palazzo d’Accursio non risultano arrivate alle centrale operativa.

Intanto, migliaia di persone defluivano dal Dall’Ara. “Al telefono – precisa la Romano – i vigili ci hanno detto addirittura di transennare il tombino con le transenne del concerto, per evitare che qualcun altro ci cadesse dentro. Ma avremmo davvero dovuto farlo noi?”.

Non solo. La Romano e l’amica hanno trovato pure una multa per divieto di sosta sotto il tergicristallo. “Vi sembra normale – sbotta, a commento della foto postata su Facebook – fare le multe ad un evento del genere, dove si sa che è prevista tanta gente e non esiste un parcheggio adeguato? A me no”.