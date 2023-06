Concerto di Vasco Rossi a Bologna, scatta l’ordinanza anti vetro e alcol. Ecco dove e quando

Bologna, 5 giugno 2023 – Lotta ai cocci e ai vetri rotti. Per i concerti di Vasco Rossi, in programma il 6, 7,11 e 12 giugno allo stadio Renato Dall’Ara, il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire la fruizione in tranquillità e sicurezza lo spettacolo.

In particolare, in prossimità degli eventi, in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro.

Il divieto: chi riguarda e gli orari

In particolare, analogamente ai grandi eventi ospitati allo stadio, il divieto riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari, i distributori automatici di bevande e gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio sia nei posteggi individuati che in forma itinerante, nell'area individuata e nei seguenti orari:

dalle 13 di martedì 6 giugno alle ore 5 di mercoledì 7 giugno;

dalle 13 di mercoledì 7 giugno alle 5 di giovedì 8 giugno;

dalle 13 di domenica 11 giugno alle 5 di lunedì 12 giugno;

dalle 13 di lunedì 12 giugno alle 5 di martedì 13 giugno

Dove sarà in vigore

L'area individuata comprende il perimetro delimitato dalle vie Saragozza, dall'incrocio con viale Pepoli, Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, l'asse sud ovest fino alla rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli; via Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di piazza della Pace.

L'ordinanza si aggiunge a quella che riguarda la mobilità in zona stadio nelle quattro tappe bolognesi del tour di Vasco.