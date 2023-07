Concertrekking Festival, Passeggiata, Concerti e Sapori della Tradizione nell'Appennino

Una passeggiata in uno degli ambienti più spettacolari dell’Appennino, un concerto all’aria aperta e per finire borlenghi e tigelle. È questo l’allettante programma del Concertrekking festival, che domani fa tappa al Corno alle Scale. Alle ore 15 prende il via il trekking alle Cascate del Dardagna, segue alle 18 il concerto con l’orchestra L’Oro del Reno diretta da Michela Tintoni,

solisti Linda Guglielmi al violino e Cesare Marchetti al clarinetto; alle 17.30 si potrà effettuare una visita guidata al Santuario della madonna dell’acero.

Per finire, i sapori della tradizione con borlenghi e tigelle. Informazioni e prenotazioni: trekking Pierpaola 3384547238 concerto Emanuela 3474008519, borlenghi e tigelle Lorena 3475911585.