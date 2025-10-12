Concilio Vaticano II. Una mostra racconta gli anni del cambiamento

’The Times They Are A-Changin’. Tempi nuovi, come cantava Bob Dylan, e come racconta l’esposizione allestita dal 16 ottobre al 6 gennaio 2026 a Palazzo Pepoli. ’The Times They Are A-Changin. Concilio Vaticano II - Mostra di arte e videostoria intende ricostruire, sessant’anni dopo, "l’evento concilio". A ideare la mostra, nell’ambito delle iniziative del Giubileo 2025, la Fondazione per le Scienze Religiose (Fscire) con l’Alto patronato del Presidente della Repubblica. All’inaugurazione interverranno il professor Alberto Melloni, segretario Fscire e curatore, e il cardinale Matteo Zuppi.

Era l’8 dicembre 1965 quando si chiuse il Concilio Vaticano II, aperto tre anni prima da Giovanni XXIII e proseguito sotto Paolo VI. Con oltre 2.500 vescovi da tutto il mondo, il Concilio ha rappresentato un evento di portata epocale, destinato a trasformare la fisionomia del cattolicesimo, il rapporto con le altre Chiese cristiane e con le religioni, nonché il dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo. La mostra accompagna il visitatore attraverso i principali momenti dei lavori conciliari, collocandoli nel contesto storico, politico e culturale. L’esposizione comprende documenti ufficiali, fotografie, materiali audiovisivi delle Teche Rai e altri archivi internazionali, oltre a diari e memorie personali dei vescovi. Spiccano poi realizzazioni di Lucio Fontana, Giacomo Manzù, Carla Accardi, Bruno Munari, Alberto Burri, Piero Manzoni, Mario Schifano, Jannis Kounellis, Carol Rama, Tano Festa, Emilio Isgrò, Arnaldo Pomodoro. "Opere d’arte coeve di artisti che hanno cercato di cogliere lo spirito di quegli anni", spiega Federico Ruozzi, del Comitato scientifico della Fondazione per le scienze religiose, che sottolinea la presenza in mostra anche di musiche dell’epoca, a partire dal già citato brano cult di Bob Dylan.

Il professore di Storia del Cristianesimo riavvolge il nastro, tornando a quel dicembre 1965 quando si aprì la fase del "postconcilio". "È il momento – spiega Ruozzi – in cui le decisioni che hanno preso la forma di documenti devono essere recepite, applicate e vissute dal popolo di Dio. In realtà un soggetto centrale nella mostra aveva anticipato già questa fase, mostrando prima all’Italia e poi al mondo un’anteprima delle riforme: la Rai-Tv. Le telecamere della Rai già dal 1963-1964 portano nei salotti delle famiglie le prime immagini di una liturgia che aveva cambiato rito. La televisione mostra così le prime applicazioni della riforma liturgica: l’altare viene girato, il celebrante non dà più le spalle all’assemblea, e la lingua non è più un latino che piaceva ad alcuni nostalgici, ma che era oramai incomprensibile non solo ai fedeli ma anche allo stesso clero. Anche i meno avvertiti comprendono che qualcosa sta avvenendo, che qualcosa sta cambiando nel modo in cui la Chiesa si presenta al mondo contemporaneo, nel modo in cui si relaziona con la contemporaneità".

"La televisione italiana – prosegue – è presente già quell’11 ottobre 1962 e segue in diretta la cerimonia di apertura, è presente quella sera quando l’Azione cattolica organizza una fiaccolata per le vie di Roma e consegna in diretta un discorso che non doveva esserci, il famoso Discorso della Luna di Giovanni XXIII, testamento di un pontificato che si chiuderà qualche mese dopo. La televisione è presente nel momento della firma dell’enciclica più radicale contro la guerra, la Pacem in terris".

"Quella televisione pubblica – continua Ruozzi – chiamerà il gruppo dei giovani ricercatori dell’allora Istituto per le scienze religiose di Bologna, Giuseppe Alberigo, Paolo Prodi, Boris Ulianich, che, grazie a una intuizione di Giuseppe Dossetti" erano stati "iniziati alla storia conciliare dal 1953. E così in Rai sono loro a spiegare ai telespettatori cosa è un concilio, cosa fa. Il concilio così esce dalla Basilica di San Pietro e diventa ’di tutti’. Oltre ai documenti, quindi, è lo spirito del concilio che arricchisce quell’evento. Arrivano nell’agenda temi per alcuni episcopati, come quello italiano, sconosciuti: il tema della guerra, della povertà, della fame, o il tema del dialogo ecumenico o il dialogo con altre religioni. È la condivisione di problemi e il confronto, a cui i vescovi non erano più abituati. È una chiesa che parla".

Letizia Gamberini