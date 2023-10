Conclusi gli interventi urgenti su Gaiana, Quaderna e Sillaro

Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza il territorio prima delle piogge autunnali. In queste settimane il sindaco Matteo Montanari e l’Assessore alla Sicurezza Marco Brini hanno effettuato sul territorio diversi sopralluoghi insieme alle squadre di tecnici e ingegneri della Regione, della Bonifica Renana e del Comune per verificare gli interventi di riparazione e pulizia realizzati sugli argini dei fiumi e dei canali danneggiati dall’alluvione. Per far fronte a un quadro di danni ingenti diffuso sul territorio sono stati attivati dall’Agenzia regionale una serie di interventi di somma urgenza, con fondi del Commissario e della Regione. Sono tanti i cantieri già completati a Medicina in vista del prossimo inverno. Tra gli interventi principali: la chiusura delle rotte arginali, i ripristini post erosione, il ripristino delle sezioni di deflusso dell’alveo dei fiumi, la pulizia della vegetazione e la rimozione d’accumuli e occlusioni.

Nello specifico, nel torrente Gaiana sono state riparate le tre rotture arginali con la posa di teli bentonitici, terra e massi. Nel letto del canale, sono state effettuate la pulizia degli arbusti e la rimozione degli alberi per circa 4 chilometri. Sicuramente l’intervento più complesso realizzato a Medicina è quello del torrente Quaderna dove si erano verificati due cedimenti ravvicinati. Le rotture sono state riparate con massi ciclopici e per stabilizzare gli argini dal lato della golena per circa 100 metri, sono state fissate delle strutture in ferro a una profondità di 8 metri con una trave di testa in cemento armato. Inoltre, è stata realizzata una strada di servizio di tre chilometri per accedere all’argine, utile per futuri monitoraggi e interventi di manutenzione.

Nel torrente Sillaro in via Dozza, è stata ripristinata la base dell’argine con l’uso di massi per ricreare la fondazione e ricostruire l’argine in terra. A Portonovo, in via Bassa sempre lungo il Sillaro, sono stati effettuati il ripristino dell’argine e la posa del telo bentonitico. Inoltre, è stata eseguita una pulizia lungo tutti gli argini e l’alveo del fiume fino a Conselice. "È stato realizzato in pochi mesi quello che solitamente sarebbe stato fatto in anni – dichiara il sindaco Montanari –. Rimane comunque ancora moltissimo lavoro e tanti progetti da finanziare per rendere sempre più sicuro il nostro territorio. Una nuova tranche di finanziamenti di somma urgenza è stata deliberata in questi giorni dal Commissario Figliuolo per diversi milioni di euro a favore della Regione e delle Bonifiche. Serve quindi accelerare ulteriormente a tutela dei cittadini e delle nostre imprese".