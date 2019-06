Bologna, 28 giugno 2019 - Università bandita. E' questo il nome dato all'operazione della Digos di Catania che vede indagati 40 professori universitari degli Atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona. L'oggetto dell'inchiesta sono 27 concorsi ritenuti truccati: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore.

I reati ipotizzati nell'ambito sono associazione a delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Decine le perquisizioni svolte. Il rettore di Catania, Francesco Basile, e altri nove professori sono stati sospesi dal servizio dal giudice delle indagini preliminari.