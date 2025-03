Concorso artistico per il 25 aprile. Premi in buoni-libri

Granarolo rinnova l’impegno nella promozione della memoria storica, annunciando l’edizione 2025 della borsa di studio ’25 aprile’. Possono partecipare gli studenti delle quinte della primaria A. Frank, gli studenti delle terze della secondaria di I grado P. Matteucci. Gli elaborati dovranno essere inerenti ai temi della Resistenza, dell’antifascismo, della pace e dei valori della Repubblica Italiana e potranno essere realizzati in diverse forme espressive: scritti, elaborati grafici o multimediali, video, brani musicali o altre forme. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le 12 di lunedì 7 aprile. Una giuria composta da rappresentanti del Comune (nella foto sopra, il sindaco Alessandro Ricci), dell’Anpi e dell’istituto comprensivo selezionerà i migliori elaborati: 3 vincitori per le classi quinte della scuola primaria e 3 vincitori per le terze. I premi in buoni acquisto libri fino a 250 euro.