Concorso Calanchi e Turrini. Quattro ricercatori premiati

Piattaforme cooperative, cohousing, innovazione e ricambio generazionale. Ecco i temi della seconda edizione del premio alla memoria di Luciano Calanchi e Adriano Turrini, promosso da Legacoop Bologna in collaborazione con Fondazione Ivano Barberini e Fondazione Unipolis, con il patrocinio di Comune, Città Metropolitana e UniBo. Questa edizione, come dice Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna: "Ha visto un’ampia partecipazione di laureati e ricercatori, che testimonia una nuova importante attenzione accademica sulla forma cooperativa. I lavori premiati tracciano nuove rotte di sviluppo per l’economia proponendo nuove risposte ai bisogni delle persone, in una società che sta attraversando profondi cambiamenti". A Silvia Cafora è stato destinato un assegno di 5.000 euro per la sua tesi di dottorato sui temi del cohousing. Filippo Petrini, ha ricevuto un assegno di 3.000 euro per la sua tesi di laurea magistrale sul ricambio generazionale nel management delle cooperative sociali. Il premio di 15.000 euro, è stato assegnato a Stefano Tortorici, per il progetto di ricerca ’Un’Alternativa al Capitalismo Digitale?’, e alla ricercatrice Asia Guerreschi per il suo dottorato sulle innovazioni della cooperazione circolare.

Alberto Biondi