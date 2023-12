Concorso per 236 alloggi. Case per edilizia sociale e studenti universitari

La domanda abitativa in città sta continuando ad aumentare e il Comune si sta muovendo: presentato ieri il concorso di progettazione per l’edilizia residenziale sociale nella zona Bertalia-Lazzaretto, che verrà pubblicato il 27 dicembre. Il complesso permetterà di ospitare circa 700 persone, all’interno di 236 alloggi, 117 di edilizia sociale e 119 per studenti universitari. Un investimento ingente, il costo stimato per questa prima fase dell’opera è di 25 milioni di euro, al quale si aggiungeranno altri 22 milioni (più Iva e altri oneri) per la seconda parte. "Pochi giorni fa il governo ha stanziato 100 milioni per progetti Ers a livello nazionale, noi abbiamo assegnato a un solo intervento 50 milioni, a dimostrazione del fatto che capiamo l’importanza delle politiche abitative" commenta la vicesindaca Emily Clancy.

L’area d’intervento, che sorge su un terreno di 11mila metri quadri di superficie utile, sarà caratterizzata da edilizia di elevata qualità , non solo architettonica ma anche energetica ed ambientale: sarà infatti creato un distretto residenziale ecosostenibile, con tecnologie costruttive orientate a raggiungere prestazioni energetiche di edifici Nzeb (Nearly Zero Energy Building, quindi strutture con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo).

"La qualità è garantita poiché viene utilizzato il concorso come strumento di affidamento dell’incarico di progettazione, una delle modalità di assegnazione più eque" spiega Marco Filippucci, presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna. Il concorso decreterà infatti un vincitore, a cui andranno 1.124.174,97 euro (corrispondente alla parcella per il progetto di massima per tutta l’area e per la fattibilità tecnica ed economica della prima fase di intervento), selezionato da una giuria composta da cinque membri, tra rappresentanti del Comune e architetti esperti. Al primo classificato verrà affidato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica della seconda parte, relativa a due lotti oltre 6mila metri quadri. Al secondo e al terzo classificato verranno invece dati 8.500 euro ciascuno. I criteri di selezione si baseranno anche sulla capacità di collegamento e di innovazione della zona periferica: i piani terra degli edifici dovranno infatti essere destinati ad attività commerciali e servizi, per creare così una rete di connessione che non isoli l’area. I concorrenti potranno inviare le proposte fino al 1° aprile 2024, i risultati saranno pubblicati entro il 31 maggio e la consegna del progetto sarà prevista per il 30 settembre. La fine dei lavori è prevista per il 2027.

Alice Pavarotti