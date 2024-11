"Concorso per italiani". II pasticcio del Comune sui bandi per dirigenti

Concorsi aperti solo a cittadini italiani e non, come invece dovrebbe essere, a tutti i cittadini europei. Un errore di procedura che costringe così la direttrice generale del Comune di Reggio Emilia, Francesca Mattioli, a riscrivere di fatto e riaprire i 14 bandi per dirigenti aperti il 18 ottobre scorso e chiusi il 18 novembre, pochi giorni fa. Il vizio di forma? La... cittadinanza. Nei concorsi, tra i requisiti è comparso quello di essere cittadini italiani. Mentre per la normativa europea, i bandi devono essere ampliati a qualunque cittadino degli stati membri della Ue e non solo italiano. Una scelta revisionale presa come una sorta di forma di autotutela - come si legge anche nel provvedimento di delibera firmato dalla stessa dg Mattioli tre giorni fa con cui si revocano i 14 bandi per poter modificare i requisiti - volto a scongiurare eventuali possibili ricorsi e impugnazioni delle aggiudicazioni dei bandi.

Un pasticcio che di fatto è stato ammesso - seppur a mezzi termini - dal municipio. "Il Comune di Reggio Emilia riapre la possibilità di partecipare alle selezioni per gli incarichi dirigenziali. I termini per la presentazione delle candidature saranno fissati per la prima metà di dicembre", si legge in una nota diramata tre giorni fa. "La decisione è stata assunta per dare la possibilità anche ai cittadini europei di partecipare alle selezioni" continua, sottolineando che "tale scelta, oltre ad ampliare il bacino dei potenziali candidati, risponde alla necessità di adeguamento alla normativa europea e alle nuove interpretazioni dei giudici che stanno disapplicando la normativa nazionale consolidata".

Puntualizzando infine che "la scelta dell’ente sarà realizzata attraverso l’adozione dei necessari atti e la comunicazione puntuale a chi si è iscritto in precedenza non comporterà alcun appesantimento delle procedure di selezione". Un appesantimento però che in realtà sarà fisiologico. Perchè i nuovi termini di chiusura dei bandi sono fissati per metà dicembre. Dunque i tempi si allungano giocoforza nell’assegnazione degli incarichi.

Ciò comporta il fatto che la nuova amministrazione Massari – insediatasi a luglio scorso con una situazione ereditata di 14 dirigenti a tempo determinato con imminente scadenza dopo aver già fatto ricorso al tempo massimo di proroga – non avrà fino ai primi mesi del 2025, un corpo dirigenziale definitivo. E questo sta evidentememte rallentando diversi processi operativi.