Concorso Rossi, fase finale. Primo premio da 1.500 euro

Al via la fase finale del premio Ilario Rossi. La 14esima edizione dell’esposizione-concorso sarà inaugurata oggi alle 17 alla sala Ivo Teglia, in via Bertini 3/B a Monzuno. Il pittore e incisore Ilario Rossi (1911-1994), bolognese di nascita, fu molto legato al territorio di Monzuno dove mantenne per anni la sua seconda residenza e di cui fu nominato cittadino onorario. Saranno esposte le opere di pittura, scultura e grafica consegnate dai partecipanti all’organizzazione lo scorso fine settimana. Una giuria di esperti e professionisti selezionerà le opere premiate. In palio più premi: 1.500 euro al vincitore e, all’interno di ogni categoria, sarà selezionata un’opera, il cui autore riceverà 300 euro. Saranno conferite 4 targhe e sei litografie degli artisti Ilario Rossi e Mario Nanni e dieci segnalazioni. Ogni lavoro non ritirato dagli autori diventerà parte della collezione del circolo artistico Ilario Rossi. La cerimonia di premiazione sarà il 25 maggio alle 17 alla sala Ivo Teglia dove è allestita l’esposizione. Nel periodo di apertura, la mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e, nei giorni feriali, solo su appuntamento. Per info 3488430518.

f. m.